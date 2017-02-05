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Bursa Bilim Merkeziyle Dünyaya Örnek Oluyor

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Bursa Bilim Merkeziyle Dünyaya Örnek Oluyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Türkiye'de kurulan birliklerin bir çoğunun liderliğinin Bursa'ya verildiğini belirterek Türkiye Bilim ve...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe Türkiye'de kurulan birliklerin bir çoğunun liderliğinin Bursa'ya verildiğini belirterek Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği'nin kurulması ve başkanlığını da Bursa'nın yapmasının teklif edildiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay Ankara'da belediye başkanlarının katıldığı bir toplantıda kendisine Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Birliği'nin kurulması ve başkanlığını da Bursa'nın yapması teklif edildiğini anlatan Altepe, Türkiye'nin değil artık dünyanın Bursa Bilim Teknoloji Merkezi'ni örnek aldığını söyledi. Bilim merkezlerinin Türkiye gençliği için çok önemli olduğuna vurgu yapan Altepe, Bilim Teknoloji Merkezleri'nin tüm Anadolu'ya yayılması gerektiğini söyledi.

Bursa'da Bilimin Serüvene Dönüştüğü Yer

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine hız kazandırmayı ve bu kapsamdaki ilk örnek olarak tüm Türkiye'ye model olmayı hedefliyordu. Çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde bilimsel konuları sunmak amacıyla geliştirilen, 14 farklı alanda yaklaşık 270 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri bulunan, Ayrıca eğitim salonları, kimya ve fizik atölyelerinin yapıldığı laboratuvarlar, simülasyon cihazları, planetaryum, 3 boyutlu sinema salonları, kafe ve BTM dükkanın yer aldığı merkezin ünü kısa sürede Türkiye sınırlarını aştı.

Dünya'daki bir çok ülkenin Bursa Bilim Teknoloji Merkezi'ni örnek aldığını belirten Altepe, "Yerli üretiyoruz geliştiriyoruz. Bizim oradaki 3 yıllık gelişim herkesi şaşırtıyor. Şu anda biz artık her yere dünyanın her yerine bu konuda danışmanlık yapacak konumdayız. Bursa'daki BTM Avrupa'dakiler dahil en iyi seviyede. Müthiş bir kadro oluştu. Üretim yerleri oluştu. Bizim BTM dünyaya hizmet edecek duruma geldi. Kendi düzeneklerini sistemlerini geliştiriyor. İhtiyaca göre, alınan düzeneklerin ilavelerini yapıyor. Bu konuda uzmanlaştı" dedi

"BTM'lerin beyni Bursa"

İstanbul'da kurulacak olan BTM'nin tasarımını yaptıklarını ifade eden Recep Altepe, Bursa Bilim Teknoloji Merkezi artık Türkiye'de merkez olmaya başladı. Kuracak adam düzenekleri bizden alacak. Adamda 50 düzenek var 25 tanesi çalışmıyor. Bizde 300 düzenek var hepsi çalışıyor. Bilim merkezi kurmak başka işletmek başka. Tamirini yapıyor yenisini yapıyor geliştiriyor. Artık ucuz şekilde kuracağız. Bakım onarımını yapacağız. Destek de fikir de vereceğiz. Türkiye bilim merkezleri beyni biz olduk. Tüm Türkiye'ye çevre ülkelere yapabilecek durumdayız" dedi.

Avrupa'da ki en önemli bilim merkezlerine maket uçak üretip gönderdiklerini belirten Altepe, Maket uçakları bile tüm parçalarıyla BTM'de üretiyoruz. Seyyar gezici bilim TIR'ı ilçeler ve çevre illere gidecek. Bugünlerde hazırlanıyor. Mart ayında başlayacak. Bilim merkezlerinin bir an önce yaygınlaşması lazım. Bilim Merkezleri Birliği kurulsun bir liderliğini yapmaya hazırız" diye konuştu.

Bursa Bilim Merkeziyle Dünyaya Örnek Oluyor

Bursa Bilim Merkeziyle Dünyaya Örnek Oluyor

Bursa Bilim Merkeziyle Dünyaya Örnek Oluyor

Bursa Bilim Merkeziyle Dünyaya Örnek Oluyor

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