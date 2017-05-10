Bursa Çarşılarında İnternet Bedava

Osmangazi Belediyesi, tarihi çarşılarda Bursalılara ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Osmangazi Belediyesi, tarihi çarşılarda Bursalılara ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı.

Kapalı Çarşı, Koza Han, Emir Han, Fidan Han ve Nilüfer Köylü Pazarı gibi hanlar bölgesini içine alan geniş bir sahada ücretsiz Wi-Fi uygulaması başladı. Çarşı ve hanlar bölgesinde hakim noktalara yerleştirilen dev modemler sayesinde vatandaşlar bir yandan tarihi çarşıda alışveriş yaparken, bir yandan da internette sörf yapabilecek. Kullanıcılar Wi-Fi ye bağlandıklarında ekrana çıkan Osmangazi Belediyesi'nin internet portalı üzerinden sisteme SMS ile kayıt olacak. Daha sonra ise TC numaraları ile giriş yapıp bedava internetin keyfini sürebilecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, çarşı esnafını ziyaret edip, yeni kurulan sistemi yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Dündar, "Osmangazi Belediyesi tarihi çarşılarda 2013 yılında Wi-Fi hizmeti başlattı. O zamanın şartlarında sadece Koza Han'ı hedef alan ve buradaki gelen insanların buradaki esnafın faydalandığı bir sistem kurduk. Teknoloji önemli. Tarihi çarşının ayağa kaldırılması noktasında Osmangazi Belediyesi öncü bir belediye. Bu tarihi dokuyu çağdaş sistemlerle de birleştirmek önemliydi. Bunu yaptık. Bu günün şartlarıyla bir kilometrelik Kapalı Çarşı Koza Han, Emir Han, Fidan Han ve Nilüfer Köylü Pazarı gibi alanı kapsayan bölgede Wi-Fi uygulamaları başladı. Buraları sürekli hareketin olduğu alışveriş için gelinen kalabalık yerler. Tabii bu tür uygulamalarla birlikte insanların burada oturması, eğlenmesi de önemli. Çünkü bu uygulama bir şekilde insanı buraya bağlamış oluyor. Dolayısıyla çarşılarımızın gelişmesine, ticaretin artmasına katkı koymuş oluyor. Esnafımıza bol kazançlar diliyoruz" dedi