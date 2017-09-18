Bursa Emniyetinde Görev Değişiklikleri

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde yeni atanan Osman Ak'ın imzasıyla yeni görev dağılımı yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünde yeni atanan Osman Ak'ın imzasıyla yeni görev dağılımı yapıldı. Emniyet müdür yardımcılarının görev alanlarıyla ilgili yapılan değişiklikle yeni sorumluluk alanları belirlendi.

Buna göre; Süleyman Gün, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Medya- Hlakla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü. Cahit Şahin İstihbarat Şube Müdürlüğü. Ali Altunsoy, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü. Şahin Dizman, Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü, Kantin Başkanlığı, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü. Alper Uzman, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlükleri. Önder Dülger, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlükleri. Tugay Dikmen, Yol Uygulama Noktaları, Kontrol, Denetim ve Tanzimi, Harmancık ve Büyükorhan İlçe Eminyet Amirlikleri. Ender Özköslü, Bilgi Teknolojilleri Şube Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü ve Orhaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü. Serdar Çalışkan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü, Mudanya Deniz limanı Şube Müdürlüğü, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü. Mehmet Mustafa Altunsu, Pasaport Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü. Ahmet Alaağaçlı, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü. Altan Özer, Bursa Yenişehir Havalimanı Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü, Hudut Kapıları Büro Amirliği, Keles İlçe Emniyet Amirliği. Şükrü Kaplan Bütçe Şube Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Polisevi Şube Müdürlüğü, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü. Cafer Gündoğdu Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü.

Yeni şube müdürleri

Gökhan Eliaçık Terörle Mücadele Şube Müdürü, Ebru Koç Polisevi Şube Müdürü, Abdullah Atagün Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Özkan Gülhaç Ulaştırma Şube Müdürü, Ali İhsan Avcı Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü, Feti Ahmet Turgut Koordinasyon Şube Müdürü, Mustafa Hüsnü Zeybek Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Ferit Fidan Belge yönetimi Şube Müdürlüğü, Ali Osman Aydın Medya Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü görevine atandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden gelen Emniyet Amiri Mustafa Eti, daha önce de görev yaptığı Narkotik Şube Müdürlüğü'ne Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı.