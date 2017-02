Bursa Kırsal Kalkınmada Da Öncü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Türkiye Sulama Birlikleri İstişare Toplantısı'nda, hayata geçirdikleri kırsal kalkınma yatırımlarını...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Türkiye Sulama Birlikleri İstişare Toplantısı'nda, hayata geçirdikleri kırsal kalkınma yatırımlarını anlattı. Altepe, Bursa'nın kırsal kalkınma hamlesinin ülkeye değer katacağını söyledi.

Bursa'yı daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye Sulama Birlikleri İstişare Toplantısı', Uludağ'da Ağaoğlu Otel'de gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın ve Türkiye'nin tarımsal kalkınmasına destek olması hedeflenen toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Hedefimiz gelişen, büyüyen ve kalkınan Türkiye Kaliteli ve daha fazla üretim yapma ve üretilen malı dünya pazarlarına sunma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sulama birliklerinin sorunlarının çözülmesi noktasında adımların atılmasından yanayız" dedi.

Başkan Altepe, Türkiye'nin çok değerli bir ülke ve Bursa'nın da çok özellikli bir şehir olduğunu vurgulayarak, sultanlar şehri, ruhaniyetli kent Bursa'yı katılımcılara tanıttı. Bursa'nın çok büyük zenginliklerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Altepe, "Bu şehri geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bursa'nın tarihine sahip çıkma, çevreye duyarlı, her alanda öncü ve örnek bir kent olmak için sahillerin ve derelerin temizliğinden yeşiline kadar her alanda çalışıyoruz" diye konuştu.

Kente değer katan yatırımlardan ve yerli üretimden örnekler veren Başkan Altepe, Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bir sıkıntı yaşanırsa Bursa'nın oraya ulaştığına dikkati çekti. Başkan Altepe, güçlü bir Türkiye için güçlü şehirlere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Tarımın güçlü olması, çiftçimizin üreticimizin kazanması gerekiyor. Bu nedenle Bütünşehir sistemine geçildi. Kırsal kesim güçlensin. Şehir nüfuslarının yüzde 90, köy nüfusunun yüzde 10'larda kaldığı günümüzde Bursa'da üreticiyi desteklemek, ürün verimini ve çeşitliliğini arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarım A.Ş. ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. Yurtdışına gidip her alanda öncü olan tarımsal faaliyetleri izliyoruz. Yatırımlardan kaçınmıyoruz yeter ki doğru iş yapalım, yaptığımız yatırım kullanılsın. Üretime katkısı olsun, köylüye çiftçiye faydamız olsun. Örnek bir model oluşturup, tüm Türkiye'de bunu uygulayalım ve tarımda büyük hamle yapalım" diye konuştu.

Bütün tarım çalışanlarının desteklendiğini ifade eden Başkan Altepe, BESAŞ'ın faaliyetlerinden de örnekler verdi. Keles'e süt ürünleri tesisinin yapıldığını, BESAŞ Ar-Ge merkezinin hizmete alındığını, süt soğutma tanklarının ilçelerde oluşturulduğunu söyleyen Altepe, Yenişehir'de yakın zamanda süt ürünleri tesisinin açılacağını ifade etti. Başkan Altepe, ürün toplama merkezinin faydalarına ve gerekliliğine de dikkati çekerek, "Ürün kurutmadan ambalajlamaya kadar her alanda çalışmalarımız sürüyor. Belediyemizde özel sektör mantığıyla çalışmalar yapıyoruz. İlçelerde pazar yerleri kuruluyor. Bize düşen ne varsa destek veriyoruz. İlçelerde ürün kurutma alanı oluşturuldu" dedi.

Başkan Altepe, üretimi yapılan ürünlerin pazarlanmasının da desteklendiğini ifade ederek, üreticilere ahududu, lavanta, hünnap gibi fidanlar ile çörekotu tohumu gibi yardımlarda bulunulduğunu anlattı. Üreticiye malzeme yardımı ve teknik destek sağlandığını söyleyen Başkan Altepe, "Tarımsal Kalkınma kooperatiflerine destek veriyoruz. Gelen talepleri değerlendirip ihtiyaca uygun yardımlarda bulunuyoruz. Tarımsal eğitim konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda hayvancılıkta desteklerimiz devam ediyor. Koyun kırpma makinelerinden arıcılara kovan dağıtımına kadar pek çok çalışma gerçekleştiriyoruz. Dünyada bir numara olan Bursa ipeğini yeniden canlandırmak için faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Et ve et ürünleri tesisi için 330 dönüm yer kamulaştırdıklarını belirten Altepe, kentin tüm ilçelerinde yapılması planlanan çalışmaları da örnekledi. Altepe, Kestel'deki su fabrikasından Orhangazi'deki zeytin tesisine, Gürsu Hali'nin "İhracat Merkezi" olarak faaliyete hazırlanmasından, ahşap oyuncak tesisine ve köylerde seracılığın geliştirilmesine, koyun yetiştiriciliğine ve mantar üreticiliğine kadar her alanda faaliyetlerin süreceğini kaydetti.

"Sulama göletleri yapıyoruz"

Başkan Altepe, sulamanın önemine değinerek, "Toprak suyla buluşuyor, çiftçinin yüzü gülüyor. Üretimin artması için sulu tarıma geçilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize sulama göletleri, sulama havuzları ve tesislerini kazandırıyoruz. Gemlik, Kestel, İnegöl, İznik, Orhaneli, Yenişehir, Keles, Harmancık, Gemlik, Mudanya ve Osmangazi gibi tüm ilçelerde sulama göletleri oluşturulup ve sulama tesisleri yapılıyor" dedi.

Kırsal turizmin canlandırılması ve ilçelerdeki turistik bölgelerin turizme açılması hedefiyle çalışmaların yapıldığını anlatan Başkan Altepe, dağ yöresinin de Büyükşehir ile kalkındığına işaret etti. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 10 milyon TL, BUSKİ'nin 102 milyon TL, BESAŞ'ın 12 milyon TL ve Tarım A.Ş.'nin 1 milyon 200 bin TL yatırım yaptığını söyleyen Başkan Altepe, "Gerçek anlamda tarımı destekleyelim. Daha çok üreten Bursa için bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Tüm kurumlarımızla üretici birliklerimizle büyük hamle gerçekleştirmemiz ve her alanda kalkınmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Değerlerimize sahip çıkalım"

Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal da şehrin önemini vurguladığı konuşmasında, çevreye değer verilmesi gerektiğini söyledi. Tarımda önemli gelişmeler olduğunu belirten Ünsal, tarımsal değerlere de sahip çıkılmasının kentin daha da güçlenmesini sağlayacağını ifade etti.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ise katılımcılara teşekkür ederken, Bursa Sulama Birlikleri Platformu adına Karacabey Sulama Birliği Başkanı Sami Özseçen, Türkiye'nin 48 ilinden 190 sulama birliği başkanı ve temsilcilerinin Bursa'da bir araya geldiğini söyledi. Özseçen, dönem dönem yapılan toplantılarında Türk tarımına daha iyi bir sulama hizmeti verebilmek için istişarede bulunduklarını anlatarak, Bursa'da aktif olarak 10 adet sulama birliğinin 650 bin dekar alanda sulama yaptığını belirtti. Özseçen, 37 bin dekar zeytin, 30 bin dekarda her çeşit meyve, 16 bin dekar çeltik ve 48 bin dekar da sebzeden çiçekçiliğe kadar sulama yapıldığını ifade etti. Özseçen, son 20 yılda Bursa sulama birliklerinin kurumsal altyapısının yenilediğini ve bugün çok sıkıntı yaşanmadığını kaydetti. Su kıtlığı olan ülkede tarımda su yetersizliği olduğuna değinen Özseçen, Bursa'da sulama sistemlerinin kapalı sistemlerle yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Karacabey Sulama Birliği Başkanı Sami Özseçen, tarımsal kalkınmaya desteklerinden dolayı Başkan Altepe'ye plaket verdi. İstişare toplantısı, sulama birlikleri temsilcilerinin sunumlarıyla devam edecek.