Bursa Merkezli Eş Zamanlı Fetö Operasyonunda 4 Subay Gözaltına Alındı

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 subay gözaltına alındı.

FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 subay gözaltına alındı. Gözaltıların devam edeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Bursa merkezli Van, Edirne ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) eş zamanlı olarak yapılan operasyonlar sonucu Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu tespit edilen 4 subay gözaltına alındı. Terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen şahıslara operasyonların devam edeceği öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek veya silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.