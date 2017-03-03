Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın vergi ödemelerinde de Türkiye'de örnek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa'nın vergi ödemelerinde de Türkiye'de örnek olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 27 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında kutlanan "28. Vergi Haftası" münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş ile bir araya geldi. Başkan Altepe, Karakaş'ın Vergi Haftası'nı tebrik ederek, "Vergi konusunda ne kadar hassasiyet ve sorumluluk artarsa bizim açımızdan da büyük faydası var. Çünkü toplanan gelirlerin yüzde 6'sı da büyükşehir belediyelerine dağıtılmış oluyor. Bizim hizmetlerimizin büyük kısmı bu kalemlerde gerçekleşiyor. Onun için Vergi Dairesi'nin bu konudaki verimin artması lazım. Bu konuda Bursa örnek şehir" diye konuştu.

Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, hafta boyu yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.