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Bursa Polisinden Yaya Uygulama

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Bursa Polisinden Yaya Uygulama
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya olarak yaptığı uygulamada 44 aranan şahısla birlikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaya olarak yaptığı uygulamada 44 aranan şahısla birlikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmangazi İlçesi Darmstad Caddesi'nde umuma açık yerlerde ve belirli noktalarda yaya olarak uygulama yaptı. Yapılan uygulamada bin 200 kişi sorgulanırken, 44 aranan şahısın yanı sıra bin 400 uyuşturucu hap, 14 gram uyuşturucu madde, 2 çalıntı araç ve 3 adet tabanca ele geçirildi.

Bursa Polisinden Yaya Uygulama

Bursa Polisinden Yaya Uygulama

Bursa Polisinden Yaya Uygulama

Bursa Polisinden Yaya Uygulama

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