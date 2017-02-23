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Bursa Trafiğini Kilitleyen Bomba Paniği

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Bursa Trafiğini Kilitleyen Bomba Paniği
Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki köprünün demir parmaklıklarına asılı bırakılan çanta paniğe neden oldu.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki köprünün demir parmaklıklarına asılı bırakılan çanta paniğe neden oldu. Bomba imha uzman ekipleri tarafından patlatılan çantanın içerisinden kredi kartı pos cihazı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Nilüfer İlçesi FSM Bulvarı girişindeki yeni yapılan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki kavşakta yaşandı. İzmir yolunu FSM Bulvarı'na bağlayan döner kavşağın köprü kısmındaki demir parmaklıklara asılı vaziyette bir çanta olduğunu fark eden sürücüler, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp çantanın bulunduğu alana güvenlik şeridi çekti. Olay nedeniyle Bursa-Ray seferleri de bir süreliğine durduruldu. Şüpheli çanta bomba imha uzman ekipleri tarafından fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Bir motorlu kuryenin düşürüp bulan kişi tarafından parmaklıklara asıldığı tahmin edilen çantanın içinden pos cihazı çıktı.

Yaşanan panik sebebiyle Bursa trafiği de bir süre kilitlendi

Bursa Trafiğini Kilitleyen Bomba Paniği

Bursa Trafiğini Kilitleyen Bomba Paniği

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