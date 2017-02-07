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Bursa’da 1 Yılda 17 Bin Bağımlı Tedavi Oldu

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Bursa’da 1 Yılda 17 Bin Bağımlı Tedavi Oldu
Bursa'da 2016 yılında madde ve alkol bağımlılığıyla ilgili AMATEM'e 17 bin kişinin başvurduğunu, 624 hastanın yatarak tedavi edildiğini belirten Bursa...

Bursa'da 2016 yılında madde ve alkol bağımlılığıyla ilgili AMATEM'e 17 bin kişinin başvurduğunu, 624 hastanın yatarak tedavi edildiğini belirten Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof Rüstem Aşkın, Şehir Hastanesi'nin yanına yüksek güvenlikli madde bağımlılığı tedavi hastanesi inşa edildiğini açıkladı.

Bursa'da Valiliğin önderliğinde tüm kurumların bağımlıları uyuşturucudan kurtarmanın yollarını aradıklarını belirten Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "Bağımlıyı zorla yatırsak tedavi edebilir miyiz? Ben kendim psikiyatri doktoruyum. 10 tane gönüllü madde bağımlısını yatırdık, 2 tanesini de zorla yatırdık. Böyle yaparsak, bu defa gönüllü yatanların da tedavileri bozuluyor. Onlar da tedavi olmaktan vazgeçiyor. Zorla yatırdığımız bağımlılar, "Sizi şikayet edeceğiz" diyor. Bunlar böyle bağırmaya başladığı zaman biz gönüllü olarak yatanları da tedavi edemiyoruz. Bağımlılarla ilgili zorla tedavi şansımız yok. Dünyada da zorla tedavi yok" dedi.

Bağımlı kliniğinini ruh sağlığı hastanesinde açacaklarını ifade eden Prof. Rüstem Aşkın, "Yapımı devam eden şehir hastanesinin yanında yüksek güvenlikli psikiyatri hastanemiz yapılıyor. Bu hastane açıldığında Türkiye'de ilk olacak. Bu hastane 100 yatak kapasiteli olacak. Nedir bu yüksek güvenlikli hastane? Kişi ağır bir suç işlemiş, ama şizofren; biz onları rızaları olmadan yatırabiliyoruz. Hapiste yatması gereken kişileri evine göndermek son derece tehlikeli. Bu gibi şahıslar için dışı Adalet Bakanlığına, içi Sağlık Bakanlığına bağlı yüksek güvenlikli psikiyatri kurumları olacak. Bu hastane birkaç yıl içinde hizmete girecek" şeklinde konuştu.

Hem emniyette, hem de Amatem'de kişinin kanındaki uyuşturucunun tespit edilebildiğini anlatan Rüstem Aşkın, "Madde bağımlılığının sadece emniyet takibi ve polisiye tedbirlerle çözülme şansı yok. Bu konuda tüm kurumlar koordinasyon içinde çalışıyoruz. 2016 yılında Amatem'e poliklinik başvurusu yapan kişi sayısı 17 bin 116 oldu. Çematemde ise bin 28 çocuğumuz ayakta poliklinik muayenesi gördü. Amatem'de 624 hastayı yatırarak tedavi ettik Çematem'de 134 çocuk ve ergeni yatırarak tedavi ettik" diye konuştu.

Bursa’da 1 Yılda 17 Bin Bağımlı Tedavi Oldu

Bursa’da 1 Yılda 17 Bin Bağımlı Tedavi Oldu

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