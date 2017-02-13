  • BIST 87.473
  • Altın 146,543
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -6 °C
  • İzmir 1 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Bursa’da 19 Aracın Camını Patlatan Zanlılar Yakalandı

» »
Bursa’da 19 Aracın Camını Patlatan Zanlılar Yakalandı
Bursa'da otomobillerin camlarını patlatarak hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.

Bursa'da otomobillerin camlarını patlatarak hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde bir gecede yaklaşık 19 aracın camını levye ile patlatan zanlılar Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler ve Erikli mahallelerinde çok sayıda aracın camını kırarak hırsızlık yapan M.E(17), O.D(17) ve Ö.Y (44) takibe alındı.

Güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, Ekipler zanlıların Yıldırım ilçesine bağlı Güllük mahallesinde bir barakada kaldıklarını belirledi. Barakayı bir süre takibe alan ekipler; sabah 06.30 sıralarında yaptıkları operasyonla şahısları yakaladı. Yakalanan şahısların en son çaldıkları yeşil renkli Şahin marka aracı da ele geçiren ekipler, zanlıların 12 aracı, 2 işyerini soyduğunu, 2 otomobili de çaldığını belirlediler.

Bursa’da 19 Aracın Camını Patlatan Zanlılar Yakalandı

Bursa’da 19 Aracın Camını Patlatan Zanlılar Yakalandı

Bursa’da 19 Aracın Camını Patlatan Zanlılar Yakalandı

Bursa’da 19 Aracın Camını Patlatan Zanlılar Yakalandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balık Tutmaya Çıkan 4 Arkadaşın Teknesi Battı: 2 Kişi Kayıp13 Şubat 2017 Pazartesi 05:18
  • Pendik’te Yolcu Minibüsü Devrildi: 1 Yaralı13 Şubat 2017 Pazartesi 03:03
  • İstanbul’da Terör Operasyonu13 Şubat 2017 Pazartesi 02:23
  • Rehine Krizi Polisin Operasyonuyla Sona Erdi13 Şubat 2017 Pazartesi 01:48
  • Kaza Yapan Araçta Sıkışan 2 Kişiyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı13 Şubat 2017 Pazartesi 01:28
  • Rehine Krizinde Yeni Gelişme12 Şubat 2017 Pazar 23:53
  • Pkk’ya Götürülmek İstenilen 54 Adet Kalaşnikof Dürbünü, 62 Adet Kalaşnikof Silahına Monte Hamlesi Ele Geçirildi. (Yeniden)12 Şubat 2017 Pazar 23:28
  • Mardin’de Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı12 Şubat 2017 Pazar 23:03
  • Mardin’de 9 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı12 Şubat 2017 Pazar 22:08
  • Rehine Krizinde 25 Saat Geride Kaldı12 Şubat 2017 Pazar 21:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti