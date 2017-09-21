Bursa’da 2 Kişinin Ölümüne Sebep Olan Tur Şoförü Yakalandı

Bursa İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana gelen kazada iki kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve kaçan tır sürücüsü yakalandı.

Bursa İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana gelen kazada iki kişinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve kaçan tır sürücüsü yakalandı.

Biri DSP Yenişehir İlçe Başkanı olmak üzere 2 kişinin öldüğü Motorsiklet kazasına sebep olduğu ve kaçtığı iddia edilen tır şoförü Erdal Y. (48) 41 BU 462 kullandığı tırında Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir benzin istasyonunda gözaltına alındı. İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde meydana gelen kazada Yenişehir'e giden 47 yaşındaki Abdullah Durmuş yönetimindeki 16 UV 124 plakalı motosiklete, arkadan çarparak Durmuş ile arkasındaki arkadaşı DSP İlçe Başkanı 44 yaşındaki Erdal Yılmaz'ın hayatlarını kaybetmesine sebep olan 41 BU 462 Plakalı Tırın sürücüsü şüpheli Mehmet Kırca (48) Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir benzin istasyonunda gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Kırca'nın Bursa'nın Yenişehir ilçesine getirilerek adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.