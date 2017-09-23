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Bursa’da 30 Ayrı Suçtan Aranan Sabıkalı Hırsız 2 Polis Memurunu Pompalı İle Yaraladı

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Bursa’da 30 Ayrı Suçtan Aranan Sabıkalı Hırsız 2 Polis Memurunu Pompalı İle Yaraladı
Bursa'da polis güvenlik noktasından kaçan araçta bulunan sabıkalı hırsız pompalı tüfekle 2 polis memurunu yaraladı.

Bursa'da polis güvenlik noktasından kaçan araçta bulunan sabıkalı hırsız pompalı tüfekle 2 polis memurunu yaraladı. Elindeki pompalı tüfeği ateşleyerek önce mezarlığa ardından da armut bahçesine kaçarak gecenin karanlığında gizlenen zanlıyı 20 den fazla polis ekibi ile birlikte termal kameralı Jandarma Özel Harekat (JÖH) Timleri arıyor

Gece saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda Nilüfer ilçesindeki arama noktasında polisin "Dur" uyarısına uymayıp kaçan beyaz renkli bir otomobilin peşine düşen ekipler Samanlı kavşağında kıstırıp durdurdu. Araç içerisinde bulunan 3 kişiden 2'si etkisiz hale getirilirken 30 ayrı suçtan aranan sabıkalı hırsız olduğu belirlenen B.Ö. (20) isimli şahıs yanındaki pompalı tüfekle polis ekiplerine ateş ederek kaçmaya başladı. Zanlının kaçarken ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar 2 polis memuruna isabet edip yaralanmasına neden oldu. Önce Mille Mahallesi'ndeki bir mezarlığa ardında da aynı bölgedeki bir armut bahçesine kaçıp gecenin karanlığında saklanmayı başaran zanlıyı 20'den fazla polis ekibi armut bahçesinde aramaya başladı. Havanın karanlık olması nedeniyle bölgeye termal kameralı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken daha önce 8 kez polisten kaçtığı öğrenilen B.Ö.'yü arama çalışmaları sürüyor.

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