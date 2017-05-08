Bursa’da 50 Bin Lise Öğrencisine Organ Bağışı Ve Nakli Eğitimi

Organ bağışında peş peşe üç yıldır birinci olan Bursa Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık tesislerinin organ nakli koordinatörleri, çalışmalarına...

Organ bağışında peş peşe üç yıldır birinci olan Bursa Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı sağlık tesislerinin organ nakli koordinatörleri, çalışmalarına devam ediyor.

Organ nakli koordinatörleri, 2008 yılından itibaren okullarda verdiği organ bağışı ve nakli konulu eğitimlerde 50 bin öğrenciye ulaştı. Geçen hafta Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesinde Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Aslı Bahar Dübek tarafından verilen eğitimde, öğrencilere, organ bağışı, organ nakli, beyin ölümü konuları hakkında bilgi verilirken, kimler organ bağışı yapabilir, donör organizasyonu nasıl olur ve ulusal koordinasyon konuları anlatıldı.

Eğitim sonrası açıklamalarda bulunan Aslı Bahar Dübek, "Bizler organ nakil koordinatörleri olarak nakli ve bağışın öneminden bahsediyoruz. Beyin ölümü kavramı, organ bağışı nerelere yapılır, nasıl yapılır, kimler yapabilir, bunları anlatıyoruz. Çocuklarımız organ bağışında bulunamazlar. Onların yaşları müsait değil. Bizim isteğimiz, geleceğin nesilleri olan çocuklarımızın organ bağışı hakkında bilgilendirmek. 2008 yılından itibaren yaklaşık 50 bin civarında çocuk eğitildi. Son 3 ayda 12 okula gittik ve 3000 öğrenciye eğitim verildi. Eğitimlerimiz Mmyıs sonuna kadar devam edecek ve gelecek dönemde tekrar devam edeceğiz" dedi.