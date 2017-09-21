Bursa’da 6 Zehir Taciri Tutuklandı

Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van polisiyle irtibata geçerek, yüklü miktarda uyuşturucu geleceği bilgisine ulaştı. Van'dan yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaşılan M.F.B.'nin, Osmangazi'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu soruşturma ile bağlantı olarak Kayseri, Van ve Malatya'da yapılan operasyonlarda ise Z.Y., İ.G., M.A., F.D., M.K., K.P. ve S.A. gözaltına alındı. Toplamda bin 140 gram metamfetamin ele geçirilirken, M.F.B., Z.Y., İ.G., M.A., F.D. ve S.A. tutuklandı.