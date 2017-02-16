Bursa’da 7 Avukat Fetö’den Tutuklandı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 avukattan 7'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 avukattan 7'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu'na kayıtlı 19 avukata yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi dair kanuna muhalefet etmek suçlarından şüphelilerin evlerinde ve avukatlık bürolarında arama yapıldı. Operasyon kapsamında H.S., B.B., Ç.A., R.Y., E.K., H.B.İ., M.Y., A.H., E.Ç., N.A. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin 9'unun bylock kullandığı, Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları ve örgütün üst düzey kişileri ile görüşme yaptıkları tespit edildi. Avukatlar İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S., B.B., O.G., R.Y., E.K, M.Y., M.İ. tutuklanırken diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.