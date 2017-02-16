  • BIST 87.882
  • Altın 145,540
  • Dolar 3,6686
  • Euro 3,8922
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
  • İzmir 2 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 0 °C
  • Giresun 1 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -3 °C
  • Trabzon -1 °C

Bursa’da 7 Avukat Fetö’den Tutuklandı

» »
Bursa’da 7 Avukat Fetö’den Tutuklandı
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 avukattan 7'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 13 avukattan 7'si tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu'na kayıtlı 19 avukata yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi dair kanuna muhalefet etmek suçlarından şüphelilerin evlerinde ve avukatlık bürolarında arama yapıldı. Operasyon kapsamında H.S., B.B., Ç.A., R.Y., E.K., H.B.İ., M.Y., A.H., E.Ç., N.A. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin 9'unun bylock kullandığı, Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları ve örgütün üst düzey kişileri ile görüşme yaptıkları tespit edildi. Avukatlar İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S., B.B., O.G., R.Y., E.K, M.Y., M.İ. tutuklanırken diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa’da 7 Avukat Fetö’den Tutuklandı

Bursa’da 7 Avukat Fetö’den Tutuklandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretim Üyelerine Yönelik Soruşturmada 7 Kişi Tutuklandı16 Şubat 2017 Perşembe 09:03
  • Adana’da Nefes Kesen Uyuşturucu Operasyonu16 Şubat 2017 Perşembe 08:58
  • 90 Koyunun Telef Olduğu Mahallede İnceleme Yapıldı16 Şubat 2017 Perşembe 08:48
  • Tecavüz İddiasıyla Tutuklanan 2 Kişi Olay Öncesi Yapılan Özçekimi Mahkemede Delil Olarak Gösterdi16 Şubat 2017 Perşembe 08:43
  • Polisten Kaçtılar Yakalanınca ’’Uyuşturucunun Etkisindeyiz’’ Dediler16 Şubat 2017 Perşembe 06:23
  • Beşiktaş’ta Bariyerlere Çarparak Takla Atan Otomobil Sürücüsünü İtfaiye Kurtardı16 Şubat 2017 Perşembe 05:33
  • Gençlerin Sosyal Medya Kavgası Ölümle Bitti16 Şubat 2017 Perşembe 04:03
  • Deterjan Fabrikasında 34 Kişi Zehirlendi16 Şubat 2017 Perşembe 03:23
  • Düzce Ceza İnfaz Kurumunda Yangın16 Şubat 2017 Perşembe 03:18
  • Huzur Operasyonunda 21 Kişi Gözaltına Alındı16 Şubat 2017 Perşembe 01:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti