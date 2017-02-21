Bursa’da Akademisyenlere Fetö Gözaltısı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Uludağ Üniversitesi'nde çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Uludağ Üniversitesi'nde çalışan 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Uludağ Üniversitesinde çalışanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 7 üniversite çalışanı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üniversite çalışanlarından birinin evinde yakalanan bir başka FETÖ üyesine ait olduğu belirtilen içinde 38 bin dolar ve bir miktar Türk Lirası bulunan çantaya de el konulduğu bildirildi.

Şüphelilerin, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da talimatla Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor