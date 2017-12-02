Bursa’da Akıl Almaz Kaza: 4 Ölü, 10 Yaralı

Bursa'da otoyolda makas atarak ilerleyen iki lüks araçtan biri kontrolden çıkarak seyir halindeki servis midibüsüne ve ardından yol kenarındaki bir ağaca...

Bursa'da otoyolda makas atarak ilerleyen iki lüks araçtan biri kontrolden çıkarak seyir halindeki servis midibüsüne ve ardından yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs makas atan diğer aracın üzerine devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre otoyolda makas atarak ilerleyen 2 lüks araçtan biri kontrolünü kaybederek otoyolda seyreden ve işçileri taşıyan servis midibüsüne çarptı. Araç daha sonra yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle midibüste bulunan işçilerin bazıları araçtan fırlarken, kontrolden çıkan midibüs ise diğer lüks aracın üzerine devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.