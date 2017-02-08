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Bursa’da Araçların Camlarını Patlattılar

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Bursa’da Araçların Camlarını Patlattılar
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gece geç saatlerde çok sayıda aracın camı levye ile kırıldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, gece geç saatlerde çok sayıda aracın camı levye ile kırıldı.

Edinilen bilgiye göre, son iki günde Yiğitler ve Erikli mahallelerinde çok sayıda aracın camı kırıldı. Mahalle sakinleri sabah kalktıklarında şok oldu. Bu iki mahalleye dadanan kimliği meçhul kişi veya kişiler, yaklaşık 19 aracın camını levye ile patlattı. Olayın ardından mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa’da Araçların Camlarını Patlattılar

Bursa’da Araçların Camlarını Patlattılar

Bursa’da Araçların Camlarını Patlattılar

Bursa’da Araçların Camlarını Patlattılar

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