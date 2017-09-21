Bursa’da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi İklim Sokak'ta bulunan müstakil evde ikamet eden Suriye uyruklu Ahmet E., Abdullah E. Ve Emced A.'nın yanına gelen Suriye uyruklu ismi henüz belirlenemeyen şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Evin önünde çıkan kavgada, bir şahıs üzerindeki bıçakla 3 Suriyeli genci vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Gençleri bıçaklanan şahıs kaçarak kayıplara karışırken, kanlar içinde kalan 3 genç için 112'ye haber verildi. 3 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet E. ameliyata alındı. Emniyet ekipleri 3 genci yaralayan şahsı arıyor.