Bursa’da Binler Demokrasi Nöbetinde

15 Temmuz hani darbe kalkışmasının yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çeşitli etkinliklerle şehitler anılıyor ve demokrasinin zaferi...

15 Temmuz hani darbe kalkışmasının yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da çeşitli etkinliklerle şehitler anılıyor ve demokrasinin zaferi kutlanıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının bundan bir yıl önce haince, ülkeyi bölmek için kalkıştığı darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle tüm il ve ilçelerde şehitler anılıyor, milletin zaferi kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı sene-i devriyesi kapsamında Bursa'da da bir dizi etkinliklerle 15 Temmuz unutturulmuyor.

Dün akşam Türkiye genelinde gerçekleştirilen programlarla 15 Temmuz hatırlanırken, bu akşam da Bursa Demokrasi Meydanı'nda binlerce vatandaş toplanarak demokrasi nöbeti tuttu. Şair İbrahim Sadri'nin kendi ve tanınmış şairlerin şiirlerini seslendirdiği gece de şehitler için dualar okundu. 7'den 70'e binlerce vatandaşın tuttuğu demokrasi nöbeti gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

Ayrıca Demokrasi Meydanı'na kurulan idam sehpasında FETÖ örgütünün ele başının maketi kullanılarak FETÖ protesto edildi.