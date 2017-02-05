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Bursa’da Bonzai Kabusu: 1 Günde 4 Can

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Bursa’da Bonzai Kabusu: 1 Günde 4 Can
Bursa'da dün geceden bu yana uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettikleri iddia edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.

Bursa'da dün geceden bu yana uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybettikleri iddia edilen kişi sayısı 4'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gül Sokak'ta boş arazide hareketsiz bir kişinin yattığını farkeden vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Fatih K. isimli kişinin cansız bedenini buldu. Olay yerine çağırılan 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Fatih K. isimli kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik şeridi oluşturan polis Fatih K.'nın yanında uyuşturucu içmede kullanılan kova diye tabir edilen düzenek buldu. Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fatih K'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Bursa'da son 24 saatte ölümleri şüpheli bulunan kişi sayısı da 4 e yükseldi.

İlk olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak'ta bulunan Koz Apartmanda meydana gelmişti. Emre Bülbül'ün cansız bedeni apartmanın bodrum katından gelen ağır koku sayesinde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin uyuşturucu madde krizi olduğu tespit edildi.

İkinci olay ise, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle'sinde meydana geldi. 54 yaşındaki Mustafa O.'nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.'nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi.

3. olayda ise Osmangazi İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi, Okul Caddesi'nde uyuşturucu kullandığı iddiasıyla fenalaştığı öne sürülen 20 yaşındaki Adem D. kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uyuşturucu kullandığı için fenalaştığı öne sürülen gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis 4 ayrı olayla ilgili tahkikatı sürdürüyor.

Bursa’da Bonzai Kabusu: 1 Günde 4 Can

Bursa’da Bonzai Kabusu: 1 Günde 4 Can

Bursa’da Bonzai Kabusu: 1 Günde 4 Can

Bursa’da Bonzai Kabusu: 1 Günde 4 Can

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