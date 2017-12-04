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Bursa’da Chp’ye Sızan Fetö Şüphelisi İtirafçı Oldu

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Bursa’da Chp’ye Sızan Fetö Şüphelisi İtirafçı Oldu
Bursa'da CHP'nin Nilüfer İlçe Gençlik Kolları'na sızan FETÖ şüphelisi, örgütten aylık 2 bin 200 lira aldığını itiraf etti.

Bursa'da CHP'nin Nilüfer İlçe Gençlik Kolları'na sızan FETÖ şüphelisi, örgütten aylık 2 bin 200 lira aldığını itiraf etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kolları üyesi Ali T.'nin bylock kullanıcısı olduğunu belirleyip, gözaltına almıştı. Yapılan operasyonun ardından hesap makinesi görünümlü program ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Ali T., hakkında Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Ali T., ise etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu. 2011 yılında 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü'nü kazandıktan sonra Sakarya'dan Bursa'ya geldiğini ifade eden Ali T., ortaokul öğrencilerine ev abiliği yaptığını söyledi.

Halit isimli cemaat abisi kendisine güzel anlamlı isim verilmesini söylediğini belirten Ali T., "Bende Şems ismini önerdim. Oda anlamı olmayacağını söyleyerek, Akşemsettin olmasını istedi. Daha sonra Şemsettin dedi. O günden sonra kendimi Şemsettin olarak tanıttım. 17-25 Aralık döneminden sonra kampa katıldım. Cansun Sarıyıldız'ın yanında il abisi yardımcısı Yavuz kod isimli kişi benimle özel görüşmek istedi. Siyaset yapıp yapmayacağımı sordu. İstemediğimi söyleyince Serdar ve Tahir kod isimli kişiler odaya girip, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneliği varsa iptal ettirmemi, bundan sonra cemaatten kimseyle görüşmemem gerektiğini, cemaatteki insanlara tayinim çıktığını, söylediler. AK Parti yada CHP'den birine geçmemi söylediler. Ben de CHP'ye geçtim" dedi.

"En fazla 2 bin 200 lira aylık veriyorlardı"

2014 yılında CHP Nilüfer İlçe Gençlik Kollarına üye olduğunu anlatan Ali T., "İstanbul'da özel diksiyon, etkili sosyal medya kullanımı gibi kişisel eğitimler aldım. Bursa'da bir eve yerleştim. Ev ve cep telefonu giderlerim örgüt tarafından karşılandı. Aylık en fazla 2 bin 200 lira para alıyordum. Bu paranın bin lirası kira ve faturalar için, 500 lirası CHP'deki etkinlikler ve dışarıda yapmış olduğum harcamalar için, 250 lirası da iaşe bedeli olmak üzere toplam bin 750 lira para veriyorlardı. Daha sonra 2017 yılı içinde başka bir daireye taşındım. Kira fiyatları yüksek olduğundan dolayı en fazla 2 bin 200 lira veriyorlardı" şeklinde konuştu.

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