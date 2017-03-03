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Bursa’da Feci Kaza...kamyonet İki Tır’ın Arasına Sıkıştı

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Bursa’da Feci Kaza...kamyonet İki Tır’ın Arasına Sıkıştı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki TIR arasında kalan kamyonetteki iki kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki TIR arasında kalan kamyonetteki iki kişi yaralandı

Kaza, sabah 08:30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu, Yeniköy kavşağı yakınlarındaki köprü girişinde meydana geldi. Murat Ali Sezer (43) idaresindeki 77 ED 170 plakalı TIR, Yalova-Bursa istikametinde seyir halindeyken önüne çıkan bir köpeğe çarpmamak için aniden frene bastı. Bu esnada aynı istikamette giden Fethi Kazdal (41) idaresindeki 34 UP 6892 plakalı kamyonet yavaşlayan TIR'a çarpmamak için fren yapıp yavaşladı. Önünde yavaşlayan kamyoneti farketmeyen Reşir Or (49) idaresindeki 41 GL 163 plakalı bir başka TIR ise kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürüklenen kamyonet önünde duran diğer TIR'a çarptı. İki TIR arasında sıkışan kamyonette bulunan sürücü Fethi Kazdal ile yanıda bulunan ve amcası olduğu belirlenen Hüseyin Kazdal (59) yaralandı. Çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kamyonetten çıkarılan amca yeğen, olay yerine çağrılan ambulansa konarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza nedeniyle bir süre trafik kontrollü sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normale dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da Feci Kaza...kamyonet İki Tır’ın Arasına Sıkıştı

Bursa’da Feci Kaza...kamyonet İki Tır’ın Arasına Sıkıştı

Bursa’da Feci Kaza...kamyonet İki Tır’ın Arasına Sıkıştı

Bursa’da Feci Kaza...kamyonet İki Tır’ın Arasına Sıkıştı

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