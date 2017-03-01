  • BIST 87.478
  • Altın 145,991
  • Dolar 3,6331
  • Euro 3,8575
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Bursa’da Fetö Operasyonunda 11 Gözaltı

» »
Bursa’da Fetö Operasyonunda 11 Gözaltı
Bursa'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında eski müftülük çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yürütülen FETÖ operasyonu kapsamında eski müftülük çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ menfaatleri için çalıştığı tespit edilen ve Bursa İl Müftülüğünden ihraç edilerek açığa alınan 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararının ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla H.K, H.A, M.A.S, M.D, H.K, A.D, H.A, İ.Y, İ.N, O.K ve Y.I'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 11 şüphelinin adreslerinde yapılan arama sonucu çok sayıda materyale el koyan ekipler 2 şahsın yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 22:43
  • Kayseri’deki Cinayete 6 Tutuklama28 Şubat 2017 Salı 22:38
  • Kaldırımda İnşaat Demirine Takılıp Bina Boşluğuna Düştü28 Şubat 2017 Salı 22:28
  • Diyarbakır’da Silahlı Kavga: 3 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 22:13
  • Malatya’da Bağ Evi Yangını28 Şubat 2017 Salı 21:58
  • Antalya’da Tır Ve Kamyon Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Yaralı28 Şubat 2017 Salı 21:03
  • Mazıdağı’nda El Yapımı Patlayıcı Bulundu28 Şubat 2017 Salı 21:03
  • Botları Batmak Üzere Olan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı28 Şubat 2017 Salı 20:58
  • Bodrum’da Emekli İngiliz Polisi Ölü Bulundu28 Şubat 2017 Salı 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti