  • BIST 88.258
  • Altın 145,729
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 7 °C

Bursa’da Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 8 Akademisyen Adliyeye Sevk Edildi

» »
Bursa’da Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 8 Akademisyen Adliyeye Sevk Edildi
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 akademisyen, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 akademisyen, adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uludağ Üniversitesi'ne operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenirken, yapılan aramalarda 38 bin Amerikan doları ve bir miktar TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin arasında, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit'in de olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • (Özl Haber) Hırsıza Vatandaştan Meydan Dayağı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:28
  • “Yalın Ayak” Dilenci Yakalandı27 Şubat 2017 Pazartesi 08:28
  • Bahşiş Verdiği Lokanta Çırağını Dolandırdı27 Şubat 2017 Pazartesi 07:33
  • Silahlı Kavga Kanlı Bitti: 1 Ölü27 Şubat 2017 Pazartesi 07:33
  • Sokakta Pompalı Tüfekle İnfaz27 Şubat 2017 Pazartesi 06:53
  • 19 Yaşındaki Genç Film Gibi Operasyon İle Kurtarıldı27 Şubat 2017 Pazartesi 01:08
  • Tem Girişinde Feci Kaza: 2 Ölü26 Şubat 2017 Pazar 23:43
  • Adana’da Park Halindeki 3 Araç Kundaklandı26 Şubat 2017 Pazar 23:33
  • Edremit’te Cinayet26 Şubat 2017 Pazar 22:38
  • Freni Boşalan Çöp Kamyonu 10 Aracı Biçti: 1 Yaralı26 Şubat 2017 Pazar 21:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti