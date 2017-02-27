Bursa’da Fetö Operasyonunda Gözaltına Alınan 8 Akademisyen Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 akademisyen, adliyeye sevk edildi.

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yapılan operasyonla gözaltına alınan 8 akademisyen, adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Uludağ Üniversitesi'ne operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenirken, yapılan aramalarda 38 bin Amerikan doları ve bir miktar TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 kişinin arasında, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit'in de olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.