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Bursa’da Göçük: 1 Ölü

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Bursa’da Göçük: 1 Ölü
Bursa'da 7 katlı bir binanın kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada meydana gelen göçükte 1 kişi toprak altında kalarak can verdi.

Bursa'da 7 katlı bir binanın kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada meydana gelen göçükte 1 kişi toprak altında kalarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Ertuğrul Mahallesi'nde yeni adliye lojmanlarının kanalizasyon bağlantı çalışmalarının yapıldığı sırada göçük oldu. Göçük sonucunda Mustafa Bay (44) isimli bir işçi toprak altında kaldı. Yarım saati aşkın kurtarma çalışmalarının ardından şahsın cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cesedi toprak altından güçlükle çıkarıldı. Mesai arkadaşları ve yakınları fenalık geçirirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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