Bursa’da Görsel Şölen

Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde tribünlerde görsel şölen oluşturdu.

Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde tribünlerde görsel şölen oluşturdu.

Yeşil-beyazlı takım ligin 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. 7 karşılaşmadır mağlup olmayan her iki takım da bu serisini sürdürmek istiyor.

Tribünler doldu

Yeşil-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşma öncesinde biletleri tüketen taraftarlar, takımlarına büyük destek veriyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayıran bölümü doldurdu. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran yeşil-beyazlı taraftarlar yumruk şov yaptırdı.

Bursaspor taraftarından Filistin'e destek

Öte yandan yeşil-beyazlı taraftarlar Filistin'e destek vererek, "Kudüs emanettin ümmete, selam olsun can Filistin'e" yazılı pankart açtı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Beşiktaş maçının ardından yaşanan patlamayı da unutmayan taraftarlar, "vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim" pankartını açtı. Ayrıca Bursaspor ve Fenerbahçeli oyuncular da "Kudüs kırmızı çizgimizdir" pankartı ile oyun alanına geldi.

Tribünlerde koreografi şov

Yeşil-beyazlı taraftarla Fenerbahçe maçı öncesi tribünlerde muhteşem bir koreografi şova imza attı. Maraton ve teksas tribünleri kartonlarla görsel şölen oluşturdu. Ayrıca maraton tribününde "onurunla, duruşunla, ruhunla" yazısı yer aldı. Bu yazının üstünde ise, kartonlarla Bursa sen çok yaşa yazısı yer aldı.

İlk 11'ler

Mücadelenin ilk 11'leri ise şöyle:

Bursaspor: "Harun Tekin, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, William Ekong, Titi, Aziz Behich, Cristobal Jorquera, Emmanuel Badu, Jires Kembo, Pablo Batalla, Bogdan Stancu."

Fenerbahçe: "Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustadter, Martin Skertel, İsmail Köybaşı, Nabil Dirar, Mehmet Topal, Josef De Souza, Aatif Chahechouhe, Guiliano Victor, Petrus Janssen."