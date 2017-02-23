Bursa’da Hurdalık Yangını Korkuttu

Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da bir hurda deposunda çıkan yangın korkuttu.

Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan bir hurdacıda sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Evlerin arasında bulunan Harun Çakıt'a ait depoda içinde atık naylonların bulunduğu hurdalar alev aldı. Naylonların alev alması üzerine yangın bir anda büyüdü. Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşarken, olay yerine kısa sürede itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yandaki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında hurdalık küle dönerken, 30 bin lira zarar olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.