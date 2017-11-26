  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 5 °C

Bursa’da Huzur Operasyonları Sürüyor

» »
Bursa’da Huzur Operasyonları Sürüyor
Bursa'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada 441 kişi ve 103 araç sorgulandı.

Bursa'da polisin gerçekleştirdiği uygulamada 441 kişi ve 103 araç sorgulandı. Uygulamada silahlar da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mudanya ilçesinde araçlar ve mekanlarda uygulama gerçekleştirdi. Araçlar üzerinde yapılan uygulamaya özel harekat polisi de destek verdi. Toplam 441 kişi ve 103 araç sorgulanırken, bir şahsa ruhsatsız silah taşımaktan, bir adet kuru sıkı tabanca ve 21 fişeği ele geçirildi. Ayrıca 2 iş yerinde iki kadının konsomatris olarak çalıştığı, 3 iş yerinde sigara içildiği, 3 iş yerinde 12 sigortasız çalışanın bulunduğu tespit edilerek, cezai işlem uygulandı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genç Kız Babası Tarafından Önce Bıçaklandı, Daha Sonra Boğularak Öldürüldü25 Kasım 2017 Cumartesi 23:58
  • Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücüsü Öldü25 Kasım 2017 Cumartesi 23:43
  • Kilise Temsilciliğine Saldıran Zanlı Yakalandı25 Kasım 2017 Cumartesi 21:53
  • Sakarya’da Şüpheli Ölüm25 Kasım 2017 Cumartesi 21:38
  • Metruk Binada Çıkan Yangın Korkuttu25 Kasım 2017 Cumartesi 21:08
  • Haliç Metro Köprüsünden Denize Atlayan Genci Arama Çalışmaları Sürüyor25 Kasım 2017 Cumartesi 21:08
  • Pakistan İçişleri Bakanlığı Orduyu Göreve Çağırdı25 Kasım 2017 Cumartesi 20:48
  • Ayının Saldırdığı Avcı Ağır Yaralandı25 Kasım 2017 Cumartesi 20:43
  • Şanlıurfa’da Trafik Kazası: 7 Yaralı25 Kasım 2017 Cumartesi 20:43
  • Direğe Çarpan Otomobil Paramparça Oldu: 2 Yaralı25 Kasım 2017 Cumartesi 20:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti