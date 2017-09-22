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Bursa’da Huzur Operasyonunda 8 Gözaltı

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Bursa’da Huzur Operasyonunda 8 Gözaltı
Bursa'da polisin yaptığı huzur operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da polisin yaptığı huzur operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği 300 polisin katıldığı huzur operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada da narkotik polis köpeği de kullanıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın bizzat yönettiği operasyonda ekipler önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. Yapılan operasyonlarda 450 gram esrar, 55 gram bonzai, 50 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, park, kahvehane ve sokaklarda da şüpheli kişilere üst araması ve GBT sorgulaması gerçekleştirdi. 460 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 3 kişi gözaltına alındı. Trafik ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında ise 170 aracın evrakları incelendi, 5 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 2 kişiye ise işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, bir kahvehanede vatandaşlarla birlikte oturup çay içti, sohbet etti.

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