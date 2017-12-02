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Bursa’da Korkutan Patlama Sesi Paniğe Yol Açtı.

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Bursa’da Korkutan Patlama Sesi Paniğe Yol Açtı.
İstanbul, Ankara, İzmir yolu ile kent merkezinde bir çok noktada saat 14.25 sıralarında duyulan ses sebebiyle polis alarma geçti.

Bursa'da şehrin bir çok noktasından duyulan ses paniğe sebep oldu.

İstanbul, Ankara, İzmir yolu ile kent merkezinde bir çok noktada saat 14.25 sıralarında duyulan ses sebebiyle polis alarma geçti.

Gürültüye Bursa üzerinden geçen bir jetin sebep olduğu ihtimali değerlendiriliyor. Polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine muhtemel bir olayla ilgili net bir ihbar gelmediği öğrenildi. Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi, İstanbul yolu Buttim ticaret merkezi yakınlarından ihbarlar gelmesi sebebiyle ekiplerini buraya yönlendirdi. Ancak herhangi bir somut bulgu elde edilemedi

Sesin tatbikat amacıyla uçan savaş uçaklarından kaynaklandığı sanılıyor. Korkutan sesin, şehrin üzerinden geçen savaş uçaklarının ses sınırını aşmasından kaynaklanmış olabileceği belirtildi

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