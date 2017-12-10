Bursa’da Lodos

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, tabelalar ve çöp bidonları etrafa saçıldı.

Bursa'da şiddetli lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, tabelalar ve çöp bidonları etrafa saçıldı.

Bursa'da dün akşam saatlerinde etkisini arttıran lodos sebebiyle ağaçlar devrildi, şirket tabelaları ve yol kenarında bulunan tabelalar ile çöp bidonları etrafa saçıldı. Saatteki hızı 70 kilometreyi aşan lodos nedeniyle şehir merkezinde ise vatandaşlar yolda güçlükle yürüdüler.

Şehrin birçok noktasından polise fırtına sebebiyle ihbar yağdı. Nilüfer ilçesinde bir vincin fırtınada hareket ettiği ihbarı sebebiyle polis alarma geçti. Bir inşaatın tuğlaları ise fırtınadan dolayı yere düştü. Fırtına nedeni ile deniz seferleri de iptal edildi.