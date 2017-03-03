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Bursa’da Narkotik Operasyonunda Bir Tutuklama

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Bursa’da Narkotik Operasyonunda Bir Tutuklama
Bursa'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan şahıslardan bir kişi tutuklandı.

Bursa'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan şahıslardan bir kişi tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla ücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını aldı. Evi bir süre izleyen narkotimler operasyon düzenledi. Evde bulunan D.Ö. ve M.C gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucu evde 86 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından M.C. tutuklanırken, D.Ö. serbest bırakıldı.

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