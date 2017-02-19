Bursa’da Orman Yangını

Bursa'da akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da akşam saatlerinde çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü.

Yangın Hünkar köşkü üstünde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şehir merkezinden görülen dumanlar telefon trafiğine neden olurken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, yangınla ilgili tahkikat sürüyor.