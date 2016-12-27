  • BIST 77.028
  • Altın 128,113
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 7 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Bursa’da Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 1 Ölü 1 Yaralı

» »
Bursa’da Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 1 Ölü 1 Yaralı
Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde otomobilin TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Salı sabahı 05.15 sularında Bursa-Mudanya karayolu Emek metro istasyonu mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 FB 031 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Murat Doğdu'nun (30) kullandığı 16 HA 013 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR'ın altında kaldı. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü. Polis ekiplerinin incelemesine göre araçların 58 metre boyunca sürüklendiği belirlendi.

Kazada, Olay Yeri Ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu (20) ağır yaralandı.

Kalaycıoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalaycıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Bursa’da Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 1 Ölü 1 Yaralı

Bursa’da Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 1 Ölü 1 Yaralı

Bursa’da Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 1 Ölü 1 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pkk Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı26 Aralık 2016 Pazartesi 23:13
  • İzmir’de Trafik Kazası : 2 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 22:38
  • Baba-oğul Kazada Öldü26 Aralık 2016 Pazartesi 22:23
  • Belediye Başkanı Kalp Krizi Geçirdi26 Aralık 2016 Pazartesi 22:08
  • Fetö’nün Muhasebecisi Kahramanmaraş’ta Yakalandı26 Aralık 2016 Pazartesi 21:53
  • Kulp Belediyesi Eş Başkanı Gözaltına Alındı26 Aralık 2016 Pazartesi 21:08
  • Samsun’da Markette Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı26 Aralık 2016 Pazartesi 20:53
  • Darbe Girişiminin İlk Askeri Davası Başladı26 Aralık 2016 Pazartesi 20:13
  • Terör Örgütü Pkk/kck’nın Sözde Eski İzmir Sorumlusu Yakalandı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:58
  • Siirt’te Terör Soruşturmasında 15 Tutuklama26 Aralık 2016 Pazartesi 19:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti