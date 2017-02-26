Bursa’da Otomobillerin Camlarını Kıran Hırsızlar Değerli Eşyaları Çaldı

Bursa'da otomobillerin camlarını kıran hırsız veya hırsızlar, araçların içerisindeki değerli malzemeleri çaldı.

Bursa'da otomobillerin camlarını kıran hırsız veya hırsızlar, araçların içerisindeki değerli malzemeleri çaldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız veya hırsızlar kimsenin olmadığı anda lüks otomobillerin camlarını kırarak bilgisayar, navigasyon, kredi kartı, bir miktar para ve bazı değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Sabah otomobillerine binmek isteyen vatandaşlar, camlarının kırık olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, araçlardaki parmak izlerini aldı. Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.