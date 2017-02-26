  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C

Bursa’da Otomobillerin Camlarını Kıran Hırsızlar Değerli Eşyaları Çaldı

» »
Bursa’da Otomobillerin Camlarını Kıran Hırsızlar Değerli Eşyaları Çaldı
Bursa'da otomobillerin camlarını kıran hırsız veya hırsızlar, araçların içerisindeki değerli malzemeleri çaldı.

Bursa'da otomobillerin camlarını kıran hırsız veya hırsızlar, araçların içerisindeki değerli malzemeleri çaldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız veya hırsızlar kimsenin olmadığı anda lüks otomobillerin camlarını kırarak bilgisayar, navigasyon, kredi kartı, bir miktar para ve bazı değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Sabah otomobillerine binmek isteyen vatandaşlar, camlarının kırık olduğunu görünce polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, araçlardaki parmak izlerini aldı. Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir’de Kapkaç Olayı26 Şubat 2017 Pazar 12:18
  • Çocuğuna Cesedi Film Gibi İzletti26 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Hastane Ziyareti Dönüşü Kaza Yaptılar26 Şubat 2017 Pazar 12:13
  • Samsun’da 8 İş Yerinden Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:58
  • Denizli’de Otomobil Önce Araca, Sonra Direğe Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı26 Şubat 2017 Pazar 11:58
  • Polise Silah Çeken Şahıs, Kovalamaca Sonucu Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:53
  • İstanbul’dan Getirilen Uyuşturucu Haplarla Yakalandılar26 Şubat 2017 Pazar 11:48
  • Jandarma’dan Sahte İçki Operasyonu26 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Ekipler Derede Kaybolan Uğur İçin Seferber Oldu26 Şubat 2017 Pazar 11:13
  • Esrar Suçundan Aranan Şahıs Bonzai İle Yakalandı26 Şubat 2017 Pazar 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti