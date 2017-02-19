Bursa’da Park Halinde Freni Boşalan Araç Tarlaya Uçtu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan hafif ticari araç freninin boşalması sonucu tarlaya uçtu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halinde bulunan hafif ticari araç freninin boşalması sonucu tarlaya uçtu.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü K.I. tarafından meyilli olan Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları C-2 Blok önüne park edilen 34 NR 5912 plakalı aracın freni boşaldı. Sürücüsüz şekilde yokuş aşağı hızla inen araç önce kaldırıma, ardından yol kenarında bulunan tel örgüleri çarparak tarlaya uçtu. Takla atarak yan yatan aracı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri aracın sürücüsüz şekilde hareket ettiğini tespit ederek, araç sahibine telefonla ulaştı. Olay yerine gelen araç sahibi K.I., aracını park halinde bıraktığını belirtirken, araç çekici ile tarladan çıkarıldı.