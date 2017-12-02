Bursa’da Servis Midibüsü İle Bir Aracın Çarpışması Sonucu Meydana Gelen Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Kişi Yaralandı.

IHAAW005357-ASA/02-12-2017 - Bursa'da servis midibüsü ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi...

IHAAW005357-ASA/02-12-2017 - Bursa'da servis midibüsü ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. 02.12.2017 00:53:57 TSI NNNN