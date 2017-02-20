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Bursa’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Bursa’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı ve baltalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı ve baltalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde karşılaşan Osman K. (30) ile İzzet A. (43) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada İzzet A. belindeki baltayı çıkarırken, Osman K. da üzerindeki silahı çıkardı. Osman K., İzzet A.'ya kurşun yağdırdı. Kurşunlardan biri bacağına isabet eden İzzet A. yere yığılırken, Osman K. kaçtı. Olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs, buradaki ilk tedavisinin ardından Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Osman K.'nın 10 gün önce yaralama suçundan cezaevinden çıktığı öğrenildi.

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