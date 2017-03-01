Bursa’da Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bursa'da iki gündür devam eden yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bursa'da iki gündür devam eden yoğun sis trafikte sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle Bursa-İstanbul-İzmir ve Ankara güzergahındaki oto yollarda görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü.

Bursa'da hava sıcaklığı en yüksek 19 derece olarak ölçülürken, sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi. Görüş mesafesi düşünce özellikle otoyolda seyreden sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle özellikle kentin batı kesiminde İzmir yolu üzerinde sıkışan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteorolojiye göre Marmara Bölgesi ve iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde beklenen sis ve pus hadisesinin özellikle İstanbul ve Yalova çevrelerinde sabah saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklığın yarın Bursa'da 15 dereceye kadar düşeceği, sağanak yağış beklendiği belirtildi.