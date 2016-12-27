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Bursa’da Sis Sebebiyle 13 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı

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Bursa’da Sis Sebebiyle 13 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında iki ayrı zincirleme kazada 13 araç birbirine girdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında iki ayrı zincirleme kazada 13 araç birbirine girdi. Kazalarda 5 kişi yaralandı.

Bursa İzmir karayolu Karacabey ilçesi yakınlarında bir TIR yan dönüp iki otomobili altına aldı. Bu kazanın yakınlarında ikinci bir zincirleme kazada ise 10 araç birbirine girdi. Sabah saatlerinde sis sebebiyle yaşanan iki kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri soruşturma başlattı.

(Devamı gelecek)

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