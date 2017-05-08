Bursa’da Trafik Haftası Kutlandı

Trafik Haftası kutlamaları Bursa Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle başladı.

Bursa'daki Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlandı.

Trafik Haftası kutlamaları Bursa Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle başladı. 8-14 Mayıs tarihleri arasında çetiştil faaliyetler gerçekleştirilecek. Törene Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık ve emniyet mensupları katıldı. Ayrıca törene çeşitli okullardan gelen ortaokul öğrencileri de katıldı.

Vali İzzettin Küçük, trafik teröründen bahsederek, "Terör canımızı çok acıtıyor. Hepimiz büyük tepkilerde bulunuyoruz. Ama terör kadar canımızı yakan başka bir şey var, o da kazalar. Belki de kazaların terörden daha fazla sakat bıraktığı insan var. Terörden daha fazla verdiği maddi kayıp var. Ancak bu husustaki hassasiyetimiz ne yazık ki yeterince fazla değil" diye konuştu.

Yapılan yolların arttığını ve güvenlik tedbirlerinin alındığını, ancak kazaların azalmadığını dile getiren Küçük, "Maalesef yollar iki üç kat arttı, ama kazalarda azalma olmadı. Tabii bunun artan araçlarla da ilgisi var. Duble yollar 23 bin kilometre uzadı, lakin ölümler hala devam ediyor" dedi.