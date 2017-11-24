Bursa’da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan karı koca yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan karı koca yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde Adapazar'ı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 E 3158 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Hatim (52), İznik'ten Adapazar'ına seyir halindeyken önünde aniden beliren traktöre çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Tarlaya giren araçta Abdullah Hatim, Gülten Hatim (52), yaralandı. Aynı araçta bulunan küçük kızları C. S. Hatim ise kazada yara almadan kurtuldu. Kaza yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı aile İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.