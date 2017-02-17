Bursa’da Ulaşıma Zam

Bursa'da şehiriçi taşımacılık yapan minibüs ücretlerine 25 kuruş zam geldi.

Bursa'da şehiriçi taşımacılık yapan minibüs ücretlerine 25 kuruş zam geldi.

Bursa Minibüsçüler Odasından alınan bilgiye göre, minibüs tarifilerine 25 kuruş zam yapıldı. Uzun hatlarda tarife 2 lira 25 kuruştan 2,5 liraya çıktı. 2 lira olan öğrenci tarifesi ise 2 lira 25 kuruşa yükseldi. Kısa hatlar 2 liradan 2 lira 25 kuruşa çıkarken, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci tarifesi 2 lira oldu.

Oda yetkilileri, en son Eylül 2015 tarihinde zam yaptıklarını, akaryakıttaki artıştan dolayı yeni ayarlamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Yetkililer, 2017 yılında zam yapmayı düşünmediklerini dile getirdi.