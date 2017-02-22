Bursa’da Uyuşturucu Baskını Yapılan Ev Cephanelik Çıktı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Buro Amirliği ekipleri, Yahşibey Mahallesi Kayabaşı Sokak'taki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ve hırsızlık malı eşyaların bulunduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo esrar, 0,70 gram kubar esrar, 1 adet elektronik hassas terazi, 1 adet 7.65 milimetre çapında tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ve 17 adet dolu kartuş çalıntı oldukları belirlenen 14 adet laptop ve notebook, 13 adet çeşitli markalarda cep telefonu, 4 adet araç ruhsat ve tescil belgesi, 5 adet banka kartı, 20 adet bilgisayar kartı (RAM), 4 adet bilgisayar işlemcisi, 2 adet bilgisayar DVD ve CD okuyucu, 1 adet bilgisayar harddisk, 2 adet USB bellek, 6 adet araç plakası, 2 adet uydu alıcı, 1 adet kumanda, 3 adet iş yeri kaşesi ve 1 adet bilgisayar klavyesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu ise halen sürüyor.