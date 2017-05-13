Bursa’da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ç.Ç.'nin yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda belli miktarda bonzai, metamfetamin ile uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Ayrıca merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 5 şahsın üzerinde uyuşturucu çıkması üzerine S.E. ve A.Y.'de evinde gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 8 kişi adliyeye sevk edildi.