Bursa’da Uyuşturucuya Geçit Yok

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satan bir kişi tutuklandı.
ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince B.P. (19), uzun takip neticesi, gençlere uyuşturucu satarken yakalandı. Zanlı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde uyuşturucu satan bir kişi tutuklandı.
ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince B.P. (19), uzun takip neticesi, gençlere uyuşturucu satarken yakalandı. Zanlı çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
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