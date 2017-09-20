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Bursa’da Vatandaş Kentsel Dönüşümün Mahkeme Kararıyla Durdurulmasına İsyan Etti

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Bursa’da Vatandaş Kentsel Dönüşümün Mahkeme Kararıyla Durdurulmasına İsyan Etti
Bursa'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin "riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0.50'ye kadar emsal artışı yapılabilir'kararını...

Bursa'da Büyükşehir Belediye Meclisi'nin "riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0.50'ye kadar emsal artışı yapılabilir'kararını hukuka uyarlı bulmayıp durduran 3'üncü İdare Mahkemesi'nin karanına vatandaşlardan tepki geldi.

Kentsel dönüşüm isteyen çok sayıda vatandaş davacı olan Bursa Şehir Plancıları Odası ile Mimarlar Odası'nın BAOB'daki merkezine giderek tepki gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 29 Mayıs'taki toplantısında, Bursa ve 17 ilçenin onaylı ve yürürlükteki 1 5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına "Riskli Bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0.50'ye kadar emsal artışı yapılabilir" plan notu ilavesi kararı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Recep Altepe tarafından Bursa'daki riskli binaların dönüşümünde büyük önem taşıdığı açıklanan karar, kentin çeşitli yerlerine asılan afişlerle kamuoyuna duyuruldu.

Kararın alınmasının ardından Recep Altepe, değişliğin uygulanacağı Nilüfer Sitesi'ni ziyaretinde eleştirilere cevap vererek, Bursa'nın 0.50 emsal artışı yöntemiyle yenileneceğini söyledi. Benzer uygulamayı turizm sektöründe denediklerini ve başarılı olduklarını kaydeden Başkan Altepe, "Kentsel dönüşümde de başarıyı yakalayacağımıza inanıyorum. Bazılarının iddia ettiği gibi ortada rant yok, vatandaşın rantı var. İnsanların evlerinde rahatça uyuyabilmelerinin, muhtemel depremde düne nazaran daha güvende olmalarının rantı var" diye açıklama yaptı.

Şehir plancıları dava açtı

Bursa Şehir Plancıları Odası Şubesi, onaylanan plan notu değişikliğinin Bursa'da sosyal, toplumsal, ekonomik ve mekânsal ayrışmalara ve kontrolsüz yapılaşmaya yol açarak önemli sıkıntıları beraberinde getireceğini bildirerek, itirazda bulundu. Oda söz konusu işlemde kamu yararı bulunmadığı gerekçesiyle idari yargıya taşıdı. Başvuruyu değerlendiren Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi, plan değişikliğini hukuka uyarlı bulmayarak, "telafisi güç zararların oluşabileceği" sonucuna vardı ve yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi, Yürütmeyi durdurmanın ardından 9 Şubat'ta davayı karara bağladı. Mahkeme, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin "riskli bina tespit edilerek kentsel dönüşüm yapılması halinde 0.50'ye kadar emsal artışı yapılabilir" kararını iptal etti.

Çürük evlerde oturmak istemeyen vatandaş odaları bastı

Kentsel dönüşümün şart olduğunu belirten çok sayıda vatandaş bugün dava açıp kentsel dönüşümü durduran ve vatandaşları çürük evlerde oturmaya mahkum eden iki ayrı akademik odanın BAOB yerleşkesindeki merkezlerine giderek tepki gösterdi. Kalabalık vatandaş gurubunu karşısında gören oda yetkilileri şaşkına dönerken, öfkeli vatandaşları sakinleştirebilmek için uzun süre dil döktü. Kendilerinin göz göre göre ölüme terk edildiğini ifade eden vatandaşlar Nilüfer'de kentsel dönüşümün biran önce yapılması gerektiğini dile getirdi.

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