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Bursa’da Yağmurda Kayan Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 2 Kişi Öldü

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Bursa’da Yağmurda Kayan Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 2 Kişi Öldü
Bursa'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan bir otomobil karşı yönden gelen TIR'ın altına girdi.

Bursa'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan bir otomobil karşı yönden gelen TIR'ın altına girdi. Kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Osmangazi ilçesi Orhaneli Yolu Doğancı Köyü girişinde meydana geldi.

İddiaya göre Orhaneli istikametinden gelen 45 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle yolda kayarak karşı şeritten gelen 17 ZG 987 plakalı TIR'ın altına girdi Hurdaya dönen otomobildeki İrfan Aydın ile Halil Şimşek isimli kişiler hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından otomobildeki kişilerin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılan cesetler, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından tahkikat başlatıldı.

Bursa’da Yağmurda Kayan Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 2 Kişi Öldü

Bursa’da Yağmurda Kayan Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 2 Kişi Öldü

Bursa’da Yağmurda Kayan Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 2 Kişi Öldü

Bursa’da Yağmurda Kayan Otomobil Tır’ın Altına Girdi: 2 Kişi Öldü

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