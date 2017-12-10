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Bursa’da Yılbaşı Öncesi Kumar Operasyonu

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Bursa’da Yılbaşı Öncesi Kumar Operasyonu
Bursa'da yılbaşı öncesinde 44 kişi hakkında kumar oynamaktan işlem yapıldı.

Bursa'da yılbaşı öncesinde 44 kişi hakkında kumar oynamaktan işlem yapıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 1'er adet torba, karton, sigaramatik kutusu, 21 adet tombala kartı, 900 adet tombala pulu ve 4 paket sigara ele geçirdi. Operasyon kapsamında 30 şahsa kumar oynamaktan Kabahatler Kanunu'na göre idari yaptırım cezası uygulanırken, iş yeri sahibine kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde de zar atarak barbut oynandığını tespit eden ekipler, iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 6 bin lira, 5 bin lira değerinde 18 adet pul ve 2 adet zar ele geçirildi. 12 kişiye kumar oynamaktan yaptırım cezası verilirken, iş yeri sahibi hakkında da kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı.

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